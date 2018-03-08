Ещё
НАТО предупредило Турцию о последствиях покупки С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400 

РИА Новости 4 часа назад
Приобретение турецкой стороной российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" вызывает серьезные опасения в НАТО, пишет издание Breaking Defence со ссылкой на главу Военного комитета альянса Петра Павла.
>>Россия не сдала Турции пароли от С-400
По словам представителя военно-политического блока, С-400 несовместимы с технологиями НАТО, поэтому российские ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО альянса.
Однако основная проблема, как отметил Павел, заключается в оперативной информации, которая будет включать данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции. Эта информация, подчеркивает Павел, в последующем будет сохранена в российских системах.
Глава Военного комитета организации также выразил опасения в связи с тем, что эксплуатация С-400 требует определенного уровня подготовки, в связи с чем российские специалисты будут направлены в Турцию для проведения инструктажа местным военным. Эти эксперты из России, опасается Павел, будут иметь доступ к критически важным разведданным, которые в последующем могут быть переданы российским властям.
Ранее СМИ сообщили, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских ЗРК "Триумф".
Турецкие власти приняли решение о приобретении двух батарей С-400. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
РИА Новости: последние новости
Прокуратура Украины назвала число подозреваемых в дезертирстве военных В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400 НАТО проведет масштабные учения у границ России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение Киева дорого обойдется Европе212
«Людей рвали на части»: в давке погибли 800 человек200
Американские танкисты оценили «Армату»273
Порошенко предрек России «разрушение»130
Собчак устроила одиночный пикет73
Видео
Ургант рассказал зашкварные истории
Шоу-бизнес
03:05
Школьник запустил порно на «умной» остановке
Происшествия
00:38
НАТО предупредило Турцию о последствиях покупки С-400
Армия В мире
02:16
Собчак устроила одиночный пикет
Политика Выборы 2018
02:56
Американские танкисты оценили «Армату»
Оружие Армия
02:58
«Конь в пальто» обокрал сауну
Криминал Происшествия
04:25
«Людей рвали на части»: в давке погибли 800 человек
Происшествия Статьи
Путин поздравил женщин стихами
Политика
01:18
Исламисты взяли ответственность за падение Ан-26 в Сирии
Армия Происшествия
01:00
«Прямо грубо зримо»: Соловьев озвучил свою задачу
Выборы 2018 Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение