Ещё
В НАТО объяснили расширение войск в Прибалтике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО объяснили расширение военного присутствия в Прибалтике 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Руководитель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс нарастил военное присутствие в прибалтийских странах из-за расширения военного потенциала России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
«Именно поэтому (из-за усиления российских войск — «Газета.Ru») НАТО обеспечила расширенное присутствие с ротационными боевыми группами, чтобы продемонстрировать решимость НАТО действовать в случае необходимости», — сказал Павел.
Он отметил, что альянс будет поддерживать такой уровень присутствия, который находится ниже отметки, при которой оно могло бы угрожать России. Павел также сказал, что действия НАТО не были направлены на то, чтобы создать «какое-либо соперничество для привлечения большего количества сил в регион».
«Я всегда являюсь острожным оптимистом. Я верю, что есть возможность лучших отношений между НАТО и Россией. Но для этого нужно больше желания с российской стороны, которое сможет убедить альянс, что Россия в этом серьезно заинтересована», — подчеркнул Павел.
Ранее сообщалось, что большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море.
Газета.Ru: последние новости
В США математик вычислил приблизительные сроки начала Третьей мировой войны МИД Германии приветствует резолюцию по прекращению огня в Сирии Путин признал необходимость развития детского телевидения
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение Киева дорого обойдется Европе212
«Людей рвали на части»: в давке погибли 800 человек200
Американские танкисты оценили «Армату»273
Порошенко предрек России «разрушение»130
Собчак устроила одиночный пикет73
Видео
Ургант рассказал зашкварные истории
Шоу-бизнес
03:05
Школьник запустил порно на «умной» остановке
Происшествия
00:38
НАТО предупредило Турцию о последствиях покупки С-400
Армия В мире
02:16
Собчак устроила одиночный пикет
Политика Выборы 2018
02:56
Американские танкисты оценили «Армату»
Оружие Армия
02:58
«Конь в пальто» обокрал сауну
Криминал Происшествия
04:25
«Людей рвали на части»: в давке погибли 800 человек
Происшествия Статьи
Путин поздравил женщин стихами
Политика
01:18
Исламисты взяли ответственность за падение Ан-26 в Сирии
Армия Происшествия
01:00
«Прямо грубо зримо»: Соловьев озвучил свою задачу
Выборы 2018 Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение