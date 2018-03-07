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В Черное море вошел корабль США с сотнями морпехов
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В Черное море вошел корабль США с сотнями морпехов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ВМС США
Десантный корабль-док «Оук Хилл» ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщает «Интерфакс».
На борту большого десантного корабля находятся около 500 морпехов 26-го экспедиционного батальона морской пехоты. Корабль прошел через пролив Босфор и направляется к берегам Румынии.
«Оук-Хилл» примет участие в учениях «Весенний шторм 2018», в рамках которых в том числе планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег в районе порта Констанца.
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С 2014 года в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
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