В Черное море вошел корабль США с сотнями морпехов

Десантный корабль-док «Оук Хилл» ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщает «Интерфакс»

На борту большого десантного корабля находятся около 500 морпехов 26-го экспедиционного батальона морской пехоты. Корабль прошел через пролив Босфор и направляется к берегам Румынии.

«Оук-Хилл» примет участие в учениях «Весенний шторм 2018», в рамках которых в том числе планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег в районе порта Констанца.

С 2014 года в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.