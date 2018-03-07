«Боевое братство»: РФ расширяет географию военных учений

почему Россия расширяет географию военных учений

В 2018 году российские военнослужащие проведут семь международных учений с подразделениями более десяти государств. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Традиционно армия РФ участвует в совместных манёврах с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана. Последние годы Россия также организует учения с Сербией, Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом и Монголией. Какую пользу приносят Москве регулярные международные манёвры и о чём свидетельствует рост их числа — разбирался RT.

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщил в интервью «Красной звезде» о том, что в 2018 году российские подразделения примут участие в семи международных учениях.

«В 2017 году подготовлен и успешно проведён ряд совместных международных учений подразделений Сухопутных войск с вооружёнными силами Монголии, Индии, Пакистана и стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности)», — напомнил Салюков. Стратегия и тактика Российские военнослужащие будут взаимодействовать с коллегами более чем из десяти государств. Манёвры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.

В сентябре 2017 года наиболее масштабные учения российские военные провели с белорусскими коллегами («Запад—2017»). Стратегические манёвры проходили в северо-западных областях РФ и трёх регионах соседнего государства. Участниками учений, вызвавших огромный негативный резонанс на Западе и Украине, стали 12,7 тыс. военнослужащих.

Также стратегический характер носили учения, ежегодно проходящие в рамках ОДКБ. В 2017 году военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отрабатывали поиск, блокаду и уничтожение незаконных вооружённых формирований (НВФ). Финальная часть учений прошла в октябре на полигоне в Таджикистане.

С 22 сентября по 4 октября 2017 года в горно-лесистой местности Карачаево-Черкесии российские и пакистанские подразделения отработали разведку и уничтожение террористов в рамках учений «Дружба». Предыдущие манёвры прошли в скалистой местности Пакистана.

Во второй половине октября 2017 года состоялись межвидовые российско-индийские учения «Индра». В манёврах приняли участие около двух тыс. человек, было задействовано 50 летательных аппаратов, современные комплексы ПВО, включая С-300, С-400 и «Панцирь-С».

С 2008 года Россия продолжает традицию ежегодных учений с монгольскими войсками. До 2011 года манёвры носили название «Дархан», а после — «Селенга». С 29 августа по 7 сентября 2017 года российско-монгольская группировка численностью около тысячи человек отработала задачи на полигоне Бурдуны в Бурятии.

Также Россия расширяет военное сотрудничество с Китаем. В декабре 2017 года Москва и Пекин провели компьютерные командно-штабные учения «Воздушно-космическая безопасность — 2017». Офицеры двух государств проверили совместимость своих средств ПВО и ПРО и осуществили электронные пуски.

Кроме того, в июне 2017 года Россия провела военные учения с Сербией («Славянское братство»). Участие в манёврах приняли российские подразделения ВДВ, а со стороны Сербии — армейский спецназ. В октябре 2017 года российские десантники провели тренировки с египетскими коллегами («Защитники дружбы»). Полезный опыт

«Совместные манёвры Москва проводит с союзниками и стратегическими партнёрами. Учения всегда выражают высокую степень военно-политического доверия между странами. Поэтому мы не проводим учений с НАТО и Украиной. В приоритете — государства, поддерживающие многополярный мир и не входящие в евроатлантические блоки», — отметил в беседе с RT Леонков. Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что количество международных учений, которое проводит Россия, отражает её растущий вес на мировой арене.

Кроме того, как полагает эксперт, международные учения важны с практической точки зрения.

«Подобный опыт очень полезен для участников учений. Это не только расширение кругозора, но и изучение иной системы боевой подготовки, иной тактики. Происходит проверка выносливости и способности адаптироваться к совершенно непривычным природно-климатическим условиям», — сказал Леонков. Переброска российских военнослужащих в зарубежные страны и тактические манёвры в необычных условиях имеют большое значение для совершенствования боевых навыков.