«Боевое братство»: РФ расширяет географию военных учений

В 2018 году российские военнослужащие проведут семь международных учений с подразделениями более десяти государств. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Традиционно армия РФ участвует в совместных манёврах с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана. Последние годы Россия также организует учения с Сербией, Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом и Монголией. Какую пользу приносят Москве регулярные международные манёвры и о чём свидетельствует рост их числа — разбирался RT.
Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщил в интервью «Красной звезде» о том, что в 2018 году российские подразделения примут участие в семи международных учениях.
Российские военнослужащие будут взаимодействовать с коллегами более чем из десяти государств. Манёвры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.
«В 2017 году подготовлен и успешно проведён ряд совместных международных учений подразделений Сухопутных войск с вооружёнными силами Монголии, Индии, Пакистана и стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности)», — напомнил Салюков.
Стратегия и тактика
В сентябре 2017 года наиболее масштабные учения российские военные провели с белорусскими коллегами («Запад—2017»). Стратегические манёвры проходили в северо-западных областях РФ и трёх регионах соседнего государства. Участниками учений, вызвавших огромный негативный резонанс на Западе и Украине, стали 12,7 тыс. военнослужащих.
Также стратегический характер носили учения, ежегодно проходящие в рамках ОДКБ. В 2017 году военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отрабатывали поиск, блокаду и уничтожение незаконных вооружённых формирований (НВФ). Финальная часть учений прошла в октябре на полигоне в Таджикистане.
С 22 сентября по 4 октября 2017 года в горно-лесистой местности Карачаево-Черкесии российские и пакистанские подразделения отработали разведку и уничтожение террористов в рамках учений «Дружба». Предыдущие манёвры прошли в скалистой местности Пакистана.
Во второй половине октября 2017 года состоялись межвидовые российско-индийские учения «Индра». В манёврах приняли участие около двух тыс. человек, было задействовано 50 летательных аппаратов, современные комплексы ПВО, включая С-300, С-400 и «Панцирь-С».
С 2008 года Россия продолжает традицию ежегодных учений с монгольскими войсками. До 2011 года манёвры носили название «Дархан», а после — «Селенга». С 29 августа по 7 сентября 2017 года российско-монгольская группировка численностью около тысячи человек отработала задачи на полигоне Бурдуны в Бурятии.
Также Россия расширяет военное сотрудничество с Китаем. В декабре 2017 года Москва и Пекин провели компьютерные командно-штабные учения «Воздушно-космическая безопасность — 2017». Офицеры двух государств проверили совместимость своих средств ПВО и ПРО и осуществили электронные пуски.
Кроме того, в июне 2017 года Россия провела военные учения с Сербией («Славянское братство»). Участие в манёврах приняли российские подразделения ВДВ, а со стороны Сербии — армейский спецназ. В октябре 2017 года российские десантники провели тренировки с египетскими коллегами («Защитники дружбы»).
Полезный опыт
Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что количество международных учений, которое проводит Россия, отражает её растущий вес на мировой арене.
«Совместные манёвры Москва проводит с союзниками и стратегическими партнёрами. Учения всегда выражают высокую степень военно-политического доверия между странами. Поэтому мы не проводим учений с НАТО и Украиной. В приоритете — государства, поддерживающие многополярный мир и не входящие в евроатлантические блоки», — отметил в беседе с RT Леонков.
Кроме того, как полагает эксперт, международные учения важны с практической точки зрения.
Переброска российских военнослужащих в зарубежные страны и тактические манёвры в необычных условиях имеют большое значение для совершенствования боевых навыков.
«Подобный опыт очень полезен для участников учений. Это не только расширение кругозора, но и изучение иной системы боевой подготовки, иной тактики. Происходит проверка выносливости и способности адаптироваться к совершенно непривычным природно-климатическим условиям», — сказал Леонков.
По словам эксперта, международные учения делятся на два типа. Первый сводится к отработке боевого слаживания — такой вид манёвров проводится между союзниками («Запад», учения в рамках ОДКБ), второй тип учений проходит между партнёрами («Дружба», «Индра», «Селенга», «Защитники дружбы») и не предполагает тесного взаимодействия.
«Цели международных манёвров могут сильно различаться. Боевое слаживание означает отработку задач между подразделениями под общим командованием и в рамках единого плана. На учениях с египтянами и индийцами действия подразделений более автономны. Но в любом случае все типы учений приносят очевидную взаимную пользу», — подытожил эксперт.