В Пентагоне рассказали, когда РФ станет сильнее США

В Пентагоне рассказали, когда Россия может стать сильнее США в Европе

Американский контингент в Европе к 2025 может лишиться военного превосходства над Россией, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти. Об этом пишет Defence One.

"Учитывая скорость, с которой они (российские военные — ред.) проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил. В противном случае, к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям", — сказал генерал.

Кроме того, Скапаротти отметил усилия России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. По его словам, Москва, если захочет, сможет в течение двух-трех лет установить контроль над Северным морским путем, тогда как США "отстают по этому направлению".

В этом году, как отмечает Defence One, EUCOM запросило 6,5 миллиардов долларов (на 2 больше, чем в прошлом году) для финансирования "Европейской инициативы сдерживания", которая направлена на военное сдерживание России. Деньги планируется потратить на повышение "боеготовности воздушных, наземных и морских сил".

Defence One напоминает, что ранее аналитический центр Rand Corporation опубликовал доклад, согласно которому Россия за последние десять лет сократила технологическое отставание от НАТО. Одновременно с этим Москва наращивает свою европейскую группировку и получает ценный боевой опыт в Сирии, отмечается в документе.