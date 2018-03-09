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Американский генерал: армия РФ станет сильнее США
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В Пентагоне рассказали, когда Россия может стать сильнее США в Европе 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Reuters
Американский контингент в Европе к 2025 может лишиться военного превосходства над Россией, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти. Об этом пишет Defence One.
"Учитывая скорость, с которой они (российские военные — ред.) проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил. В противном случае, к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям", — сказал генерал.
Кроме того, Скапаротти отметил усилия России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. По его словам, Москва, если захочет, сможет в течение двух-трех лет установить контроль над Северным морским путем, тогда как США "отстают по этому направлению".
В этом году, как отмечает Defence One, EUCOM запросило 6,5 миллиардов долларов (на 2 больше, чем в прошлом году) для финансирования "Европейской инициативы сдерживания", которая направлена на военное сдерживание России. Деньги планируется потратить на повышение "боеготовности воздушных, наземных и морских сил".
Defence One напоминает, что ранее аналитический центр Rand Corporation опубликовал доклад, согласно которому Россия за последние десять лет сократила технологическое отставание от НАТО. Одновременно с этим Москва наращивает свою европейскую группировку и получает ценный боевой опыт в Сирии, отмечается в документе.
Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.
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