Киев назвал число «дезертировавших» из ВСУ крымчан

Более 4 тысяч военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из Крыма для прохождения службы на Украине, находятся в розыске и обвиняются в дезертирстве, сообщила в среду пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что на Украине в 2017 году возбудили около 500 дел по статье "дезертирство", около 100 украинских военных заподозрили в госизмене.
"Всего в розыске находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного по статье "дезертирство", — говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры, в отношении четырех военных обвинительные акты уже направлены в суд, все четверо приговорены к различным срокам лишения свободы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".