Десантный корабль «Цезарь Куников» провел стрельбы

БДК «Цезарь Куников» выполнил артиллерийские стрельбы на морском десантном полигоне Опук

Помимо этого, в ходе тренировки по отражению нападения средств воздушного нападения условного противника артрасчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также одну морскую, обозначающую плавающую морскую мину.

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж большего десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» в районе морского десантного полигона Опук выполнил стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника.

Затем, в ходе тренировки по отражению нападения средств воздушного нападения условного противника, артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также одну морскую, обозначающую плавающую морскую мину.

Помимо выполнения артиллерийских стрельб, экипаж отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю.

В целях усложнения выполнения задач и приближения обстановки к реальной, моряки отработали различные варианты и способы подхода к берегу для погрузки и высадки морского десанта.