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Корвет ТОФ поразил надводную цель зенитной ракетой
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Корвет Тихоокеанского флота поразил надводную цель зенитной ракетой 

Российская Газета 7 марта 2018
Фото: Википедия
В заливе Петра Великого малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Метель" провел стрельбы зенитно-ракетным комплексом самообороны "Оса". В качестве мишени выступил морской плавающий щит, имитировавший надводный корабль противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отметим, что ЗРК "Оса" предназначен для уничтожения воздушных целей — вертолетов, самолетов, планирующих авиабомб и торпед, поэтому стрелять зенитными ракетами по морским целям — это неординарная задача.
"Зенитные ракеты успешно поразили морской корабельный щит, который имитировал надводный корабль условного противника", — говорится в официальном сообщении военного ведомства.
Кроме того, в ходе военных маневров экипаж "Метели" отработал действия по организации противовоздушной обороны корабля и уклонение от нанесения удара условным противником.

Справка "РГ"

Зенитно-ракетный комплекс "Оса" был принят на вооружение в 1971 году. Диапазон дальности стрельбы составляет от 1 500 до 10 000 метров. В качестве вооружения комплекс располагает четырьмя управляемыми ракетами 9М33. Комплексы "Оса" активно поставлялись за рубеж и применялись в ходе конфликтов на Ближнем Востоке, Югославии и в Северной Африке.
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