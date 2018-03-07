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Джиоева: «Единая Алания» подарит женщинам розы
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Джиоева: «Единая Алания» подарит женщинам розы 

Sputnik Южная Осетия 7 марта 2018
Фото: Sputnik Южная Осетия
Джиоева\: "Единая Алания" подарит женщинам розыВо многих странах мира 8 марта отмечается Международный женский день. В Южной Осетии этот праздник является одним из государственных. Более того, этот четверг — выходной по всей республике.
Молодежная организация «Единая Алания» подготовила акцию к 8 Марта. Рано утром активисты организации выйдут на улицы, чтобы дарить цветы всем женщинам.
По словам руководителя информационного отдела РМОО «Единая Алания» Марияны Джиоевой, акция пройдет по всем районам нашей республики, в том числе и в Квайсе.
Марияна Роиновна отметила, что для мероприятия приобретено более 1,5 тысяч роз разных цветов.
p. s. Акция «Любимым, нежным, красивым» пройдет при поддержке президента Южной Осетии — Государства Алании и партии «Единая Осетия».
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