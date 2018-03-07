Джиоева: «Единая Алания» подарит женщинам розы

Джиоева\: "Единая Алания" подарит женщинам розыВо многих странах мира 8 марта отмечается Международный женский день. В Южной Осетии этот праздник является одним из государственных. Более того, этот четверг — выходной по всей республике.

Молодежная организация «Единая Алания» подготовила акцию к 8 Марта. Рано утром активисты организации выйдут на улицы, чтобы дарить цветы всем женщинам.

По словам руководителя информационного отдела РМОО «Единая Алания» Марияны Джиоевой, акция пройдет по всем районам нашей республики, в том числе и в Квайсе.

Марияна Роиновна отметила, что для мероприятия приобретено более 1,5 тысяч роз разных цветов.

p. s. Акция «Любимым, нежным, красивым» пройдет при поддержке президента Южной Осетии — Государства Алании и партии «Единая Осетия».