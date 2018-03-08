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Войсковая ПВО России не имеет аналогов в мире
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Войсковая ПВО РФ не имеет аналогов в мире, заявил главком Сухопутных войск 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Системы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск ВС РФ способны бороться со всеми существующими средствами воздушного нападения, они не имеют аналогов в мире, что подтверждается их высокой конкурентоспособностью на рынке вооружений, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
"Современное вооружение войск ПВО Сухопутных войск во многом превосходит своих предшественников и не имеет аналогов в мире, что подтверждается высокой конкурентоспособностью на рынке вооружений. Состоящие на вооружении рода войск зенитные ракетные системы и комплексы по своим характеристикам способны бороться со всеми существующими средствами воздушного нападения", — сказал Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в среду.
Он отметил, что сейчас войска ПВО Сухопутных войск получили новый импульс развития. "Сформированы новые зенитные ракетные соединения, вооруженные зенитной ракетной системой С-300В4 (самой "дальнобойной" в своем классе вооружений, способной поражать баллистические цели в заатмосферной зоне) и комплексом "Бук-М2". Проводится перевооружение на зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ", "Тор-М2", переносный зенитный ракетный комплекс "Верба". В настоящее время в ВС содержится две бригады ЗРК "Бук-М3", два полка и семь дивизионов ЗРК "Тор-М2 (М2У)" и восемь подразделений ПЗРК "Верба", — заявил главком.
По его словам, перспектива дальнейшего развития рода войск заложена в оснащении их новейшими высокоэффективными зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, в реализации новейших разработок, которые позволят значительно повысить эффективность зенитных средств в борьбе с современным воздушным противником, в повышении уровня боевой подготовки войск, в совершенствовании системы подготовки высококвалифицированных специалистов ПВО.
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