Российские военные играют в Сирии роль «живого щита»

Российские военные играют для Сирии роль «живого щита»

В Сирии разыгрался новый этап российско-американской войны нервов. После угрозы Вашингтона отбомбиться по Сирии российский Генштаб пообещал не только сбивать американские ракеты, но и топить эсминцы, которые посмеют открыть огонь. Что означает эта эмоциональная перепалка? Неужели две крупнейшие военные державы близки к реальному вооруженному конфликту?

Во вторник начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил: если возникнет угроза жизни российских военных, вооруженные силы «примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять». А пока наступление правительственной армии в пригороде Дамаска, или, другими словами, «мероприятия по дальнейшей нормализации обстановки вокруг столицы Сирии продолжаются», цитирует Герасимова РИА «Новости»

Откуда же может возникнуть угроза жизни российским военным? По словам главы Генштаба, боевики в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, готовят инсценировку химической атаки против мирного населения. Используя эту провокацию как повод, Вашингтон «планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска». При этом, напомнил начальник Генштаба, в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся наши военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские.

Иначе говоря, Герасимов ответил на прозвучавшую накануне угрозу Вашингтона вновь ударить по Сирии, если не прекратится наступление в Восточной Гуте. Угрозу озвучила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН

Напомним, 7 апреля прошлого года два эсминца ВМС США «Росс» и «Портер» из Средиземного моря дали залп по базе Шайрат, расположенной в сирийской провинции Хомс. Они выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк». Российские военные в Шайрате не пострадали — перед самым ударом Пентагон связался с нашим Минобороны и удостоверился, что на авиабазе нет россиян.

На воинственную речь Хейли откликнулся во вторник и глава МИД России Сергей Лавров . Министр намекнул, что ее угрозы вряд ли были согласованы с Пентагоном, ведь профессиональные военные такими вещами не шутят. «Госпожа Хейли должна понимать, что одно дело — безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое — когда военные — и российские, и американские — имеют каналы общения, по этим каналам очень четко сказано, что можно, а что нельзя», — сказал глава МИДа.

Стоит напомнить, что принципам, которыми руководствуется генерал Герасимов (и о которых сказал Лавров), в Сирии следуют обе стороны — не только россияне, но и американцы. Обе стороны направляют своих инструкторов в узловые точки обороны своих союзников, мы — в гарнизонах сирийской армии, американцы — в штабах курдов.

С момента появления таких военных советников указанные точки неофициально становятся неприкасаемыми для армий США и России, поскольку ни та, ни другая сторона не хочет ненароком задеть военного другой державы.

Американцы могут себе позволить иногда ударить по сирийским регулярным войскам, россияне — теоретически — могут задеть и курдов, хотя задачи такой не стоит. Но перед каждым авиаударом по цели, где может оказаться российский или американский военный, штабы двух стран обязательно созваниваются и уточняют, нет ли на объекте «ваших людей». Если они есть, то удар отменяется. Таковы неписанные правила этой войны. Две крупнейшие военные державы мира всеми силами пытаются избежать непосредственного военного столкновения и вызванных ими жертв, даже случайных.

Именно это и происходило накануне и в начале пресловутого боя 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор, в котором погибли «вагнеровцы». Об этом уже после боя рассказал журналистам курдский генерал Хасан, командир из «Демократических сил Сирии». Когда еще только американцы и курды заметили подготовку к атаке, они несколько раз звонили в Хмеймим и уточняли, нет ли среди атакующих российских военных. И только получив уверение, что российских военных там нет, американцы начали бомбардировку.

Именно так, параллельно с открытыми боями на линии фронта, по всей Сирии продолжается и невидимая российско-американская война нервов. Обе стороны не хотят проиграть, потерять лицо, но при этом не желают спровоцировать ненароком Третью мировую. Когда генерал Герасимов предупреждает Вашингтон, что удар по Дамаску повлечет за собой ответный удар по американским эсминцам, он ясно дает понять, что Дамаск — запретная зона для Пентагона. Ведь невозможно поразить Дамаск хотя бы одной ракетой без риска задеть при этом хотя бы одного российского военного или дипломата.

Правда, надо уточнить: в отличие от Герасимова, Хейли не называла никаких конкретных мишеней, в том числе не упоминала она и Дамаск. Так что Герасимов в своем заявлении опирался, похоже, на свои собственные разведданные.

Впрочем, политологи считают, что Вашингтон на этот раз просто блефует. «Американцы вновь начали опасную игру вокруг Сирии, чтобы вынудить Россию проголосовать по ненужной сейчас никому новой резолюции СБ ООН по прекращению режима огня в районе Дамаска и Восточной Гуты», — заявила ТАСС советница директора РИСИ Елена Супонина.

«Если в апреле 2017 года подобные безответственные действия Трампа стали неожиданностью, то сейчас сирийские власти, а также их союзники, в том числе Россия, готовы к развитию подобного сценария, — пояснила Супонина. — Сирийские ПВО будут наготове, чтобы попытаться отразить эту атаку. Если американцы решатся на такую провокацию, это не перерастет в масштабную военную кампанию, поскольку четкого плана действия у них нет». «Это очередное запугивание», — подытожила эксперт.