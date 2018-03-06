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В Таиланде показали испытания «Оплота»
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В Таиланде показали испытания «Оплота» 

Lenta.ru 4 часа назад
Таиландские военные провели учения с участием украинских танков «Оплот». Об этом пишет местное издание Matichon Online.
В частности, были проведены стрельбы по целям, расположенным на расстоянии двух километров. «Оплоты» точно поразили мишени. Отмечается, что наведение на цель можно осуществлять одновременно с поворотом корпуса.
«Крайне важно, чтобы наши военнослужащие умели использовать все возможности этих танков для максимальной эффективности», — пояснил генерал Суксан Нонгбуа Лоу.
«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 машина отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».
«Оплоты» выпускает харьковский Завод имени Малышева. Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих танков Таиланду.
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