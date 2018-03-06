В РФ показали испытания боевых роботов

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Испытания боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник» попали на видео 

Lenta.ru 6 марта 2018
Концерн «Калашников» показал испытания новейших боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник». Также специалисты показали пистолеты-пулеметы «Витязь», снаряжение и одежда «Группа 99», багги «Росомаха», мотоциклы сил специального назначения и боевой модуль ППДУ. Видео с тестированием опубликовано на YouTube-канале концерна.
В ролике показаны испытания в дневных и ночных условиях с целеуказанием с беспилотника. Кроме этого, пехота использовала роботов в качестве прикрытия во время штурма дома. Тесты проводились на подмосковном полигоне при сильном морозе.
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