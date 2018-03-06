Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 марта

"Прежде всего, хочу поздравить всех наших замечательных женщин с наступающим праздником. Всех матерей, чьи дети служат и выполняют священный долг по защите Отечества. Жен военнослужащих, которые вопреки трудностям военной жизни бережно хранят тепло семейного очага. И, конечно же, женщин-военнослужащих и гражданских специалистов, кто своим повседневным трудом вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности страны", — заявил Шойгу, открывая селекторное совещание ведомства. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих, а также жен и матерей военных с наступающим 8 марта.

"И вся эта очаровательная армия отлично справляется со своими обязанностями", — подчеркнул Шойгу. По словам министра, сейчас в вооруженных силах служат около 44,5 тыс. женщин, почти 4 тыс. из них — офицеры, 7,5 тыс. — прапорщики и мичманы. На должностях государственной гражданской службы, а также в воинских частях и ведомственных организациях трудятся порядка 315 тыс. женщин. Кроме того, в учебных заведениях Минобороны проходят подготовку свыше 1 тыс. 300 девушек-курсантов, 93% из них — по программам высшего образования.

Он отметил, что в прошлом году президент России поощрил 112 женщин.