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Гибель американских солдат в Нигере попала на видео
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Опубликовано видео гибели американских спецназовцев в Нигере 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
В Сети появилось видео гибели четырех американских зеленых беретов в Нигере в ходе октябрьского боя против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация); запись, сделанную нашлемной камерой одного из убитых спецназовцев, выложили террористы.
На видео, опубликованном на YouTube, показаны моменты боя спецназовцев с террористами. Видно, что американцы отстреливаются, прячась за машину, пытаются покинуть поле боя. В перестрелке террористы, судя по всему, смертельно ранили одного из спецназовцев. Затем боец, от лица которого показан бой, также был ранен и позже добит в упор.
В ходе октябрьского боя погибли четыре американских зеленых берета, а также четыре солдата ВС Нигера и переводчик.
3 октября 2017 года 11 американских зеленых беретов, 30 солдат армии Нигера и переводчик вышли на проверку предполагаемого нахождения главаря террористов. Боевиков не нашли на базе в приграничном с Мали населенном пункте Тонго Тонго, после чего патруль отправился в обратный путь, но попал в засаду.
Отстреливаясь из-за автомобилей, американские и нигерские военные пытались отступить, но понесли потери.
Погибшими оказались 35-летний штаб-сержант Брайан Блэк, 39-летний штаб-сержант Иеремия Джонсон и 29-летний штаб-сержант Дастин Райт. Имя еще одного военнослужащего из состава группы американских инструкторов не называлось, так как он был обнаружен позже. Также не сообщаются имена двух раненых солдат.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о попытке Пентагона скрыть подробности неудачной операции в Нигере.
Это крупнейшие потери США в Африке с 1993 года, когда погибла группа американского спецназа в Могадишо (та провальная операция известна по фильму «Черный ястреб»).
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