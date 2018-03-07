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Боевые офицеры бегут из ВСУ из-за разочарования
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Боевые украинские офицеры увольняются из-за разочарования 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинские военнослужащие, получившие опыт во время боевых действий в Донбассе увольняются из вооруженных сил по причине неадекватного поведения вышестоящего руководства, заявил волонтер и активист Роман Синицын.
«Армия одета, накормлена и в принципе вооружена. Есть еще проблемы с транспортом, но косо-криво они решаются. Есть проблемы с высокотехнологичными вещами, например, с беспилотниками, тепловизорами, но Минобороны уже год, как начало их закупать. Насущной острой необходимости в чем-то нет. Украинская армия нуждается в реформах в системе управления и логистики, движении в сторону западных стандартов. А у нас до сих пор все регламенты, процедуры остались еще с советских времен», — говорит волонтер, которого цитирует портал «Вести».
«В последнее время наблюдается отток нормальных, мотивированных кадров из армии в связи с тем, что активные боевые действия не ведутся, и на позиции начинают с проверками приезжать непонятные полковники и майоры из Киева. Они начинают рассказывать боевым офицерам о том, что у них рукомойники не на том месте, где этого требует регламент. А приезжают они на фронт для того, чтобы получить себе удостоверение участника боевых действий. У меня очень большое количество знакомых среди военных, пришедших в 2014 году, получивших серьезный опыт в ведении боевых действий, но они плюют на все это и увольняются», — подчеркнул Синицын.
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