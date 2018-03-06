Ещё
В Забайкалье прошла тренировка с ракетным соединением ВВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Забайкалье прошла тренировка по нанесению ракетных ударов ОТРК «Искандер» 

ТК «Звезда» 6 марта 2018
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В ходе мероприятия ракетчики были подняты по тревоге, затем они совершили марш в район выполнения учебных (электронных) пусков ракет.
В Забайкальском крае завершилось тактическое учение с ракетным соединением ВВО, имеющим на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».
В ходе мероприятия ракетчики были подняты по тревоге, затем они совершили марш в район выполнения учебных (электронных) пусков ракет.
В рамках практической части учения военнослужащие отработали развертывание оперативно-тактических ракетных комплексов, перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, выполнили подготовку исходных данных для ракетной стрельбы.
Затем личный состав расчетов ОТРК «Искандер» выполнил учебные (электронные) ракетные пуски по заданным целям.
Кроме того, были проверены навыки командиров разного уровня по управлению подразделением при выполнении учебно-боевых задач.
К тактическому учению привлекался весь личный состав ракетного соединения, было задействовано более 50 единиц различной военной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны России прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте Мотострелки ЗВО в рамках плановой проверки боевой готовности подняты по тревоге в Смоленской и Воронежской областях
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля276
Джонсон отказался жать руку послу России160
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе35
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам54
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение