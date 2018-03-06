В Забайкалье прошла тренировка с ракетным соединением ВВО

В Забайкалье прошла тренировка по нанесению ракетных ударов ОТРК «Искандер»

В ходе мероприятия ракетчики были подняты по тревоге, затем они совершили марш в район выполнения учебных (электронных) пусков ракет.

Забайкальском крае завершилось тактическое учение с ракетным соединением ВВО, имеющим на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

В ходе мероприятия ракетчики были подняты по тревоге, затем они совершили марш в район выполнения учебных (электронных) пусков ракет.

В рамках практической части учения военнослужащие отработали развертывание оперативно-тактических ракетных комплексов, перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, выполнили подготовку исходных данных для ракетной стрельбы.

Затем личный состав расчетов ОТРК «Искандер» выполнил учебные (электронные) ракетные пуски по заданным целям.

Кроме того, были проверены навыки командиров разного уровня по управлению подразделением при выполнении учебно-боевых задач.

К тактическому учению привлекался весь личный состав ракетного соединения, было задействовано более 50 единиц различной военной техники.