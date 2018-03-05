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ВСУ готовятся к проведению совместных операций с НАТО
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ВСУ готовятся к проведению совместных операций с НАТО 

ТК «Звезда» 5 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Вооруженные силы Украины продолжают принимать участие в операциях Североатлантического альянса.
ВСУ готовятся к проведению совместных операций в НАТО. Об этом в интервью журналу «Украинская неделя» рассказал руководитель миссии Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.
«Наши военные должны быть готовы к совместному проведению операций, обеспечивать логистику по натовскому образцу, руководствоваться общими для НАТО военными стандартами и правилами ведения боя. Собственно, над этим мы сейчас работаем, такая повседневная работа не всегда интересная, но на самом деле именно она является важнейшей и отбирает большую часть времени», — заявил он.
В конце февраля Петр Порошенко подал в парламент законопроект «О национальной безопасности», в котором в качестве государственного приоритета указал членство страны в НАТО. А недавно украинский президент заявил, что намерен внести в конституцию страны стратегию вступления в Североатлантический альянс и Евросоюз. Порошенко отметил, что соответствующую инициативу он обсуждает со своей командой.
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