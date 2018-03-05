ВСУ готовятся к проведению совместных операций с НАТО 

ТК «Звезда»: последние новости

В Минобороны России прокомментировали грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России

В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте

Мотострелки ЗВО в рамках плановой проверки боевой готовности подняты по тревоге в Смоленской и Воронежской областях