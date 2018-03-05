Ученые выяснили, кто сможет пережить зомби-апокалипсис

Бразильские ученые-математики рассказали о наиболее действенном способе остановить нашествие зомби. По их мнению, справиться с «живыми мертвецами» можно лишь в стране, где имеется очень крупная армия, то есть в Северной Корее . Результаты исследования опубликованы на сайте Cornell University Library.

Как пояснили ученые, в их модели зомби-апокалипсиса представлены агрессивные зомби, беззащитные люди и военные. «Наши расчеты показывают, что вмешательство военных в борьбу с этой эпидемией будет ключевым фактором в спасении человечества от вымирания», — подчеркнул Фернандо Сато из федерального университета Жуиса-ди-Фора в Бразилии . В последние годы медики активно анализируют сценарии «конца света» в результате поражения человечества неизвестной инфекцией, чтобы лучше предсказывать последствия вспышек таких смертельно опасных болезней, как эпидемия Эболы в Западной Африке и лихорадка Зика в Бразилии.

По словам Сато и его коллег, обычно смоделированные медиками версии «апокалипсиса» предполагают, что жители планеты не будут сопротивляться инфекции и нападениям зомби, создавая непреодолимые для них барьеры. При этом в голливудских блокбастерах армия, как правило, предпринимает отчаянные, но безуспешные попытки истребить зомби.

Согласно модели, созданной бразильскими математиками, военные, зомби и гражданское население имеют свои цели и конкурируют за жизненное пространство. При их встрече, пояснил Сато, события разворачиваются по одному из трех возможных сценариев: либо зомби убивают людей, либо люди уничтожают зомби, либо «живые мертвецы» или военные превращают обычных людей в себе подобных. В результате одна из трех сторон конфликта одерживает победу, или же они существуют в своеобразном равновесии. По мнению математиков, вмешательство в конфликт армии, которая может уничтожать «живых мертвецов» более эффективно, может кардинально изменить ситуацию или, по меньшей мере, оттянуть время полного вымирания человечества.

Согласно расчетам Сато и его коллег, если число военных составляет 46 солдат на тысячу гражданских, зомби удастся победить, истребив «живых мертвецов» в самом начале эпидемии. Как подчеркнули авторы исследования, такими вооруженными силами обладает только Северная Корея. Тем не менее, добавили ученые, еще более эффективным способом справиться с зомби-апокалипсисом является совершенствование боевых качеств даже небольшой армии и создание вакцин, повышающих стойкость населения к инфекции.