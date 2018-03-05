Польша формирует войска против России

National Interest рассказал, как Польша намерена противостоять России

В Польше продолжается формирование "Войск территориальной обороны" для противодействия России, пишет National Interest.

Как отмечает издание, правящая партия Сейма "Право и справедливость" всегда характеризовала Россию как самую большую угрозу для национальной безопасности Польши и еще с момента избрания в парламент в 2015 году заложила основы для создания "Войск территориальной обороны". Также бывший глава минобороны Польши Антони Мачеревич заявлял о необходимости создать легкую волонтерскую пехоту на региональном уровне в качестве дополнения к существующим национальным вооруженным силам.

Сообщается, что в дополнение к обычным задачам по защите ключевых объектов инфраструктуры и дополнительного обеспечения безопасности военных целей, "Войска территориальной обороны" будут противодействовать дезинформации, отражать кибератаки, поддерживать патриотические идеалы, регулировать ситуации в условиях кризиса или военного положения. На данный момент в составе этих войск числятся около семи тысяч человек и к 2019 году планируется довести эту цифру до пятидесяти тысяч.

Однако, пишет издание, такая мера вызвала ряд разногласий в военных кругах страны. Мачеревича, в частности, критикуют за то, что он отдал предпочтение "Войскам территориальной обороны", а не регулярной армии.

Ранее глава Минобороны Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию наиболее "серьезной угрозой для страны".