Ещё
В ВДВ появилась уникальная парашютная система
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России научились десантировать с неба тяжелую технику 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Парашютные системы для десантирования тяжелой техники с людьми появились в российской армии. Сейчас их нет больше ни у кого в мире. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
«На сегодняшний день имеющаяся воздушно-десантная техника полностью соответствует современным требованиям применения десанта. И если аналогичные парашютные системы для десантирования военнослужащих и грузов в армиях зарубежных государств имеются, то парашютных систем для десантирования тяжелой техники ни у кого, кроме нас, нет», — пояснил он.
По словам Кочеткова, опытно-конструкторская работа над системами завершается. Они прошли испытания и поступят на вооружение в 2018 году.
Он отметил, что параллельно разрабатываются грузовые парашюты для сброса на землю грузов до 4 тонн в нужное место с высокой точностью и парашютные системы для десантирования полуторатонных грузов из военно-транспортных самолетов типа Ил-76.
Также, добавил генерал-лейтенант, в этом году планируется начать создание парашютов для высадки военных с полным табельным вооружением и снаряжением.
Lenta.ru: последние новости
НАТО констатировало бесполезность российских комплексов С-400 Раскрыты подробности обучения украинцев военспецами США Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты зарплаты российских чиновников194
«Кузькина мать». Версия 2.0633
На «Оскаре» пошутили про Путина179
Обзор зарубежных СМИ: «Смертоносный план России»43
«Апокалипсис» в Британии48
Видео
00:40
Снегопад в Москве может стать сильнейшим за 70 лет
Новости Москвы Погода
03:10
МКАД парализовало после массовой аварии
Происшествия
02:14
Водитель сбил девочку и отвез ее в торговый центр
ДТП Происшествия
00:38
Барановская отказывается от помощи
Шоу-бизнес
02:49
DJ Smash заявил о скорой развязке дела с избиением
Шоу-бизнес
00:34
Сахалинцы выпрыгивают из окон прямо в сугробы
Общество
00:37
Снежный барс замурлыкал в московском зоопарке
Общество
07:06
На «Оскаре» пошутили про Путина
Шоу-бизнес В мире
00:43
Отцом ребенка Лободы назвали солиста Rammstein
Шоу-бизнес Другое
01:53
Неопытные воры месяц взрывали один банкомат в Москве
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение