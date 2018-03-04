Javelin достанутся Украине «на халяву»

Украина не будет платить за поставки американских комплексов Javelin

"Итак, последний шаг фактически сделан — Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет). Заметим — не за счет нашего бюджета, а в счет военной помощи самих США Украине", — написал Тымчук. Украина не будет платить за поставки из США противотанковых ракет и ракетных установок Javelin. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тымчук.

Также депутат подчеркнул, что "для воюющей страны оружия много не бывает, тем более, когда речь идет о современных высокотехнологичных образцах вооружений, да еще и за счет помогающей стороны".

Ранее стало известно, что Госдеп США одобрил продажу Украине 37 противоракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму 47 миллионов долларов. Обучать украинских военных работе с комплексами будут американские специалисты.