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В РФ возродят редкую военную специализацию
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Министерство обороны решило возродить редкую военную специализацию водолазов-глубоководников 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Подготовкой акванавтов занимается петербургский НИИ "Спасания и подводных технологий ВМФ" в городе Ломоносове. Осенью прошлого года наши водолазы покорили глубину 317 метров. Теперь их задача преодолеть спуск в 400 метров.
Стальные нервы, крепкое здоровье и знание четырёхсот пунктов инструкций при экстремальных ситуациях. Пожалуй, главные качества хорошего акванавта. Тренировки в барокамерах НИИ спасания и подводных технологий мало чем отличаются от спусков на реальную глубину. Условия, ощущения, риски — те же самые.
100, 150 метров, 200. Акванавтам на тренировках создают условия аналогичные тем, что они испытывают при прохождении компрессии и декомпрессии в море. Постепенно. Мичман Андрей Емельянов осенью прошлого года участвовал в погружении на глубину 317 метров. Спуск продолжался целые сутки, и еще 17 дней ему с командой пришлось провести в чреве тесной барокамеры.
Использование нормобарических скафандров помогает акванавтам в спасении подводников или ремонте оборудования на глубине до 400 метров. Вскоре, говорят специалисты, роботы возьмут на себя все функции водолазов. А пока рисковать и преодолевать свой страх приходится людям.
Группу военных акванавтов будут тренировать в НИИ спасания и подводных технологий в течение года. На покорение глубинной отметки в 400 метров они отправятся осенью. Спуск состоится в Тихом океане с борта спасательного судна "Игорь Белоусов".
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