Картина гибели «вагнеровцев» в Сирии пересмотрена

Картина гибели «вагнеровцев» в Сирии полностью пересмотрена

«Американцы пытаются сгладить ситуацию, чтобы избежать эскалации конфликта». Таким образом в России комментируют публикации западной прессы, принципиально по-новому рассматривающие гибель российских добровольцев в Сирии. Речь идет и об обстоятельствах их попадания под огонь коалиции, и об общем числе погибших.

Немецкий журнал «Шпигель» (Spiegel) в пятницу обнародовал сенсацию — погибшие в начале февраля в Сирии «российские наемники», как выражаются немецкие журналисты, просто оказались «не в том месте не в то время». Они вовсе не участвовали в бою с Сирийскими демократическими силами и поддерживающими их американцами под Дейр-эз-Зором. Опросив очевидцев и участников столкновений, издание выстроило принципиально иную картину произошедших боев.

Как пишет издание, утром 7 февраля с помощью понтонного моста на восточный берег Евфрата попытались переправиться около 250 бойцов проправительственных сил Сирии. Это были ополченцы из племен Бекар и Альбо Хамад, а также иранские, иракские и афганские бойцы. После того, как курды из СДС открыли предупредительный огонь, они отошли.

Ночью они возобновили попытки переправиться, но уже по другому мосту, расположенному севернее. Их отряд выдвинулся к курдской базе в Хишаме, что недалеко от нефтяных полей «Коноко», и открыл по базе огонь. На этой же базе были размещены и спецназовцы США, которые запросили подкрепление, после чего по нападавшим был нанесен удар авиации и артиллерии.

Одновременно другая группа проправительственных сил приблизилась к базе со стороны деревни Табия, с южного направления, и также пошла в атаку. По этой группе Пентагон также нанес массированный удар с помощью артиллерии, ракет, беспилотников и вертолетов.

Помимо соглашения о линии деэскалации, в этом регионе действовало еще одно соглашение. Согласно ему до 400 бойцов проправительственных сил могли находиться на восточном берегу (остававшихся там после боев с ИГИЛ в прошлом году), пока не превышали этого числа и вели себя мирно.

Шпигель пришел к выводу, что россияне ни в переправе через Евфрат, ни в одной из атак участия не принимали. Однако небольшая группа российских «наемников» находилась в расположении отряда в Табии. Была ночь, обстановка была сложная. Когда американцы нанесли удар по ополченцам в этой деревне, то под него попали и бойцы из ЧВК, из которых, по данным издания, 10-20 человек в итоге погибло.

Следующим утром повторный удар был нанесен по Табии, когда новая группа ополченцев приехала туда забрать тела погибших. Кстати, уже спустя два дня, 9 февраля был нанесен один удар — по этим же группам ополченцев, появившимся на восточном берегу Евфрата. Свидетельство племен меняет весь расклад

Исследование немецких репортеров разрушает уже укоренившееся в мировой, да и в российской прессе представление о том, что наши бойцы косвенно сами виноваты в своей гибели, поскольку согласились за деньги помочь Дамаску отбить нефтяной завод у курдов. Минобороны России с самого начала утверждало, что эта ночная операция была примером самодеятельности. На нашей базе в Хмеймиме о ней ничего не знали, поэтому и не смогли предотвратить гибель соотечественников.

«Американцы пытаются сгладить ситуацию, чтобы избежать эскалации конфликта», — сказал Аверин газете ВЗГЛЯД. Ранее он говорил, что «Вагнер» действует в Сирии достаточно автономно, хотя и поддерживает контакт с Хмеймимом. «Насколько мне известно, есть координация, но полный контроль — это перебор», — говорил Аверин. По его мнению, есть специальные офицеры Минобороны, которые отвечают за координацию с ЧВК. Один из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин одним из первых сообщил прессе о трагедии 7 февраля (там погиб его друг, нацбол Кирилл Ананьев ). Теперь он уверен, что через немецких журналистов американская сторона пытается сообщить миру о том, что удар по россиянам был трагической случайностью.

Напомним, МИД России ранее признал, что в ходе столкновения в Сирии были убиты и ранены десятки граждан СНГ, в том числе и России, но в ведомстве подчеркнули, что это не военнослужащие.

«Мы можем спорить о том, предусмотрены ли российским законодательством частные военные компании, но это не подразделение Минобороны. В Сирии оно явно выполняло двойные задачи. С одной стороны, ключевые оборонительные пункты исламистов брали сотрудники этой компании, в том числе в координации с официальным российским контингентом. То есть они явно решали государственные задачи», — сказал он газете ВЗГЛЯД. Работающий в Сирии востоковед, постоянный автор газеты ВЗГЛЯД Игорь Димитриев придерживается мнения о том, что бойцы «Вагнера» действительно время от времени выполняют и коммерческие заказы в Сирии.

С другой стороны, группа непосредственно договаривалась с сирийским руководством на коммерческих началах о каких-то параллельных операциях, добавил Димитриев.