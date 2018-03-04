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На Западе дали пугающее название новому оружию России
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На Западе дали оценку и пугающее название новому оружию России 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Британские журналисты были настолько впечатлены информацией о новом российском оружии, озвученной в президентском послании Федеральному собранию, что решили сами предложить название одной из разработок.
>> Гиперзвуковой "Авангард" запущен в серийное производство
Как сообщает Metro, речь идет о гиперзвуковой ракете комплекса "Авангард", которую невозможно перехватить.
Издание пишет, что это оружие может нанести удар по любой точке Земли. При этом автор публикации напоминает, что ракета способна совершать маневры на пути к цели и является неуязвимой для систем противоракетной обороны.
"Мы хотели бы предложить для неуязвимого "Авангарда" свое название: "Невеста Сатаны", — пишет Metro.
Вариант подобного названия объясняется тем, что Россия также испытывает стратегический ракетный комплекс пятого поколения РС-28 "Сармат", известный в НАТО как Satan-2.
В целом журналисты оценили новое оружие России как крупный технологический прорыв, который может значительно повысить военный потенциал страны.
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