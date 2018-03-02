НАТО заявило о бесполезности российских С-400

НАТО констатировало бесполезность российских комплексов С-400

НАТО считают, что закупать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 бесполезно, так как они не интегрируются с системами противоракетной обороны альянса. Об этом заявил замгенсека НАТО Роз Гетемюллер, его слова передает РИА Новости

Во время своего выступления в Афинах он заявил, что страны-члены НАТО должны учитывать несовместимость систем прежде, чем закупать С-400 у России. Гетемюллер добавил, что наибольшая эффективность «может быть достигнута только посредством взаимодействия систем альянса».

29 декабря Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам двух батарей С-400. Договор о поставках ЗРК предусматривает технологическое сотрудничество.

В феврале сообщалось, что США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, в противном случае в отношении Анкары могут ввести санкции.