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НАТО заявило о бесполезности российских С-400
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НАТО констатировало бесполезность российских комплексов С-400 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В НАТО считают, что закупать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 бесполезно, так как они не интегрируются с системами противоракетной обороны альянса. Об этом заявил замгенсека НАТО Роз Гетемюллер, его слова передает РИА Новости.
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Во время своего выступления в Афинах он заявил, что страны-члены НАТО должны учитывать несовместимость систем прежде, чем закупать С-400 у России. Гетемюллер добавил, что наибольшая эффективность «может быть достигнута только посредством взаимодействия систем альянса».
29 декабря Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам двух батарей С-400. Договор о поставках ЗРК предусматривает технологическое сотрудничество.
В феврале сообщалось, что США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, в противном случае в отношении Анкары могут ввести санкции.
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