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«Больше не пьяница в углу ринга»: Дания об оружии РФ
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«Больше не пьяница в углу ринга»: в Дании оценили новое оружие России 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Заявление Владимира Путина о создании новых видов оружия показывает, что Россия находится в гораздо лучшем положении, нежели в 90-е годы, заявила в интервью газете Berlingske спикер Датской народной партии по вопросам обороны Марие Краруп.
По мнению политика, появление нового оружия следует рассматривать не как признак экспансивной стратегии, а как демонстрацию намерения защищать свои интересы.
"Западу, конечно, больше всего хотелось бы, что Россия была как в 90-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так. Россия в Грузии и Крыму доказала, что страна не будет все время лишь отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами", — заявила Краруп.
По ее мнению, наибольшая угроза для западных стран — риск какого-либо инцидента по ошибке или недоразумению, так как стороны потеряли способность вести диалог.
"Западу не следует ждать, что Россия снова превратится в пьяницу в углу. На положение могут влиять обе стороны", — предупредила депутат.
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