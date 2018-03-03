«Больше не пьяница в углу ринга»: Дания об оружии РФ

«Больше не пьяница в углу ринга»: в Дании оценили новое оружие России

Заявление Владимира Путина о создании новых видов оружия показывает, что Россия находится в гораздо лучшем положении, нежели в 90-е годы, заявила в интервью газете Berlingske спикер Датской народной партии по вопросам обороны Марие Краруп.

По мнению политика, появление нового оружия следует рассматривать не как признак экспансивной стратегии, а как демонстрацию намерения защищать свои интересы.

"Западу, конечно, больше всего хотелось бы, что Россия была как в 90-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так. Россия в Грузии и Крыму доказала, что страна не будет все время лишь отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами", — заявила Краруп.

По ее мнению, наибольшая угроза для западных стран — риск какого-либо инцидента по ошибке или недоразумению, так как стороны потеряли способность вести диалог.

"Западу не следует ждать, что Россия снова превратится в пьяницу в углу. На положение могут влиять обе стороны", — предупредила депутат.