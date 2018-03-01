Новое оружие России 

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию показал видеозапись первых испытаний стратегического ракетного комплекса «Сармат.
1/8 По словам Владимира Путина, стать «помехой» «Сармату» не способны никакие системы противоракетной обороны, дальность его поражения ничем не ограничена, а траектория полета выпущенных им ракет непредсказуема
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Администрация Президента России
2/8 "Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность ее блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО", — сказал Путин
Фото:
Администрация Президента России
3/8 Президент отметил, что в данный момент Министерство обороны России и предприятия ракетно-космической отрасли приступили к активной стадии испытаний «Сармата» с тяжелой межконтинентальной ракетой
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public domain
4/8 На видео, показанном во время выступления Путина, виден запуск ракеты, а затем компьютерная имитация ее полета практически через весь земной шар