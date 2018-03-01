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Новое оружие России 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию показал видеозапись первых испытаний стратегического ракетного комплекса «Сармат.
1/8  По словам Владимира Путина, стать «помехой» «Сармату» не способны никакие системы противоракетной обороны, дальность его поражения ничем не ограничена, а траектория полета выпущенных им ракет непредсказуема
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2/8  "Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность ее блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО", — сказал Путин
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3/8  Президент отметил, что в данный момент Министерство обороны России и предприятия ракетно-космической отрасли приступили к активной стадии испытаний «Сармата» с тяжелой межконтинентальной ракетой
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4/8  На видео, показанном во время выступления Путина, виден запуск ракеты, а затем компьютерная имитация ее полета практически через весь земной шар
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«Сармат» — ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Летом 2017 года СМИ сообщали, что «Сармат» будет принят на вооружение в 2019–2020 годах.
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