Новое оружие России 

По словам Владимира Путина, стать «помехой» «Сармату» не способны никакие системы противоракетной обороны, дальность его поражения ничем не ограничена, а траектория полета выпущенных им ракет непредсказуема

1/8 По словам Владимира Путина, стать «помехой» «Сармату» не способны никакие системы противоракетной обороны, дальность его поражения ничем не ограничена, а траектория полета выпущенных им ракет непредсказуема

2/8 "Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность ее блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО", — сказал Путин