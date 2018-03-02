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Путин обозначил случаи применения ядерного оружия
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Путин назвал две причины для ответного применения ядерного оружия 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин рассказал, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие в ответ: если по нашей стране нанесен ядерный удар или же в случае нападения на РФ с обычным вооружением, если существует угроза существованию страны. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC. Фрагмент беседы опубликован в Twitter телеканала.
>> Послание Путина ужаснуло Запад
"Существует две причины, которые могут заставить нас в ответ применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или же нападение на РФ с использованием обычного вооружения в случае, если существует угроза существованию российского государства", — объяснил Путин.
Так он ответил на вопрос ведущей Мегин Келли, может ли нападение на Россию без использования ядерного вооружения привести к ядерной атаке со стороны Москвы.
Напомним, что вчера в Послании Федеральному Собранию президент сообщил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на выход США из Договора по ПРО.
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