В Беларуси создадут спецроту для информационных операций

Андрей Равков. В белорусской армии будет сформирована специализированная рота по информационной безопасности. Об этом рассказал министр обороны Беларуси

"Плюс мы в нынешнем году формируем специализированную роту, которая будет заниматься этим вопросом. Они (подразделения для обеспечения информационной безопасности) у нас уже есть, но мы это дело развиваем", — цитирует БЕЛТА министра обороны РБ Андрея Равкова. Генерал-лейтенант отметил, что белорусское военное ведомство плотно занимается информационной безопасностью и борьбой с киберпреступностью.

Отметим, что 24 — 25 марта в Беларуси впервые состоятся соревнования по информационной безопасности "AgatCTF-2018". Турнир пройдет по международным правилам "Capture the flag". К участию в соревнованиях приглашены команды ведущих вузов Республики Беларусь, осуществляющих подготовку студентов в сфере IT-технологий.

Перед участниками "AgatCTF-2018" будут моделироваться задачи максимально приближенные к реальной работе будущего специалиста по информационной безопасности. Главная цель команды — найти уязвимости в своей программе и устранить их, одновременно воспользовавшись уязвимостями в программе соперников.