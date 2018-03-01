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В Беларуси создадут спецроту для информационных операций
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В Беларуси создадут спецроту для информационных операций 

Российская Газета 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
В белорусской армии будет сформирована специализированная рота по информационной безопасности. Об этом рассказал министр обороны Беларуси Андрей Равков.
Генерал-лейтенант отметил, что белорусское военное ведомство плотно занимается информационной безопасностью и борьбой с киберпреступностью.
"Плюс мы в нынешнем году формируем специализированную роту, которая будет заниматься этим вопросом. Они (подразделения для обеспечения информационной безопасности) у нас уже есть, но мы это дело развиваем", — цитирует БЕЛТА министра обороны РБ Андрея Равкова.
Отметим, что 24 — 25 марта в Беларуси впервые состоятся соревнования по информационной безопасности "AgatCTF-2018". Турнир пройдет по международным правилам "Capture the flag". К участию в соревнованиях приглашены команды ведущих вузов Республики Беларусь, осуществляющих подготовку студентов в сфере IT-технологий.
Перед участниками "AgatCTF-2018" будут моделироваться задачи максимально приближенные к реальной работе будущего специалиста по информационной безопасности. Главная цель команды — найти уязвимости в своей программе и устранить их, одновременно воспользовавшись уязвимостями в программе соперников.
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