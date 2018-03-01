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Назван предельный срок Третьей мировой войны
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Математик из США рассчитал сроки начала третьей мировой войны 

Вести.Ru 1 марта 2018
Фото: vesti
Аарон Клаузет, математик из Колорадского университета в США, с помощью компьютерной программы рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны.
Согласно подсчетам, межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года, сообщает газета "Известия". Такой вывод ученый сделал, проанализировав крупные конфликты, произошедшие в мире в период с 1823 по 2003 год.
Математик подчеркнул, что если в обозначенный период времени третья мировая война не начнется, это будет означать, что человечество достигло "нового мышления".
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