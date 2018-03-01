Назван предельный срок Третьей мировой войны

Математик из США рассчитал сроки начала третьей мировой войны

Аарон Клаузет, математик из Колорадского университета в США, с помощью компьютерной программы рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны.

Согласно подсчетам, межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года, сообщает газета "Известия" . Такой вывод ученый сделал, проанализировав крупные конфликты, произошедшие в мире в период с 1823 по 2003 год.

Математик подчеркнул, что если в обозначенный период времени третья мировая война не начнется, это будет означать, что человечество достигло "нового мышления".