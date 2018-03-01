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В США Трампа призвали поскорее уйти из Сирии
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В США призвали Трампа поскорее уйти из Сирии 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Rodi Said / Reuters
Президент Дональд Трамп должен объявить о достигнутой в Сирии победе и поскорее вернуть американские войска домой. К этому призвал старший научный сотрудник Института Катона, бывший помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The National Interest.
Автор указывает, что США пришлось решать в Сирии слишком много задач, некоторые из них были изначально непосильными. Среди них борьба с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сдерживание амбиций Турции, поддержка демократической оппозиции, сотрудничество с курдами, борьба с режимом Башара Асада. Помимо этого пришлось разбирать отношения между воюющими друг с другом многочисленными вооруженными формирования, некоторые из которых можно считать террористическими.
И если США как-то удалось перетянуть на свою сторону курдов и разгромить отряды ИГ, то с остальными проблемами справиться не удалось. Башар Асад остался у власти, гражданская война в Сирии продолжается, а соседние страны не отказались от своих геополитических интересов.
Бэндоу замечает, что в последнее время США вообще не получалось решать масштабных задач и добиваться всех поставленных целей. В качестве примера эксперт приводит случаи вмешательства американцев в дела стран Азии, Балкан, Африки и Ближнего Востока.
При этом аналитик замечает, что Вашингтону не стоит бояться российского присутствия в Сирии. Сотрудничество Москвы и Дамаска было активнее во времена «холодной войны», но и это не угрожало интересам США.
Поэтому, делает вывод Дуг Бэндоу, США должны сказать, что достигли в Сирии победы над ИГ, других целей перед собой не ставили и вывести из ближневосточной страны своих военных.
Ранее Пентагон выпустил доклад, в котором утверждалось, что российское присутствие в Сирии сделало Москву одним из основных игроков в регионе на длительный срок.
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