В США Трампа призвали поскорее уйти из Сирии

В США призвали Трампа поскорее уйти из Сирии

Автор указывает, что США пришлось решать в Сирии слишком много задач, некоторые из них были изначально непосильными. Среди них борьба с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сдерживание амбиций Турции, поддержка демократической оппозиции, сотрудничество с курдами, борьба с режимом Башара Асада . Помимо этого пришлось разбирать отношения между воюющими друг с другом многочисленными вооруженными формирования, некоторые из которых можно считать террористическими.

И если США как-то удалось перетянуть на свою сторону курдов и разгромить отряды ИГ, то с остальными проблемами справиться не удалось. Башар Асад остался у власти, гражданская война в Сирии продолжается, а соседние страны не отказались от своих геополитических интересов.

Бэндоу замечает, что в последнее время США вообще не получалось решать масштабных задач и добиваться всех поставленных целей. В качестве примера эксперт приводит случаи вмешательства американцев в дела стран Азии, Балкан, Африки и Ближнего Востока.

При этом аналитик замечает, что Вашингтону не стоит бояться российского присутствия в Сирии. Сотрудничество Москвы и Дамаска было активнее во времена «холодной войны», но и это не угрожало интересам США.

Поэтому, делает вывод Дуг Бэндоу, США должны сказать, что достигли в Сирии победы над ИГ, других целей перед собой не ставили и вывести из ближневосточной страны своих военных.