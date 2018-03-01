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Шойгу отправил де Мистуре разъяснение по Сирии
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Шойгу направил де Мистуре разъяснение по Восточной Гуте и Ракке 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Министр обороны РФ Сергей Шойгу по дипломатическим каналам направил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение о российских инициативах по Восточной Гуте и Ракке, сообщает военное ведомство.
Де Мистура в понедельник заявлял, что хочет получить больше информации о предложениях Шойгу по различным сирийским темам.
"Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу по дипломатическим каналам направлено разъяснение специальному представителю генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре о комплексе мероприятий, проводимых по поручению президента России российским Центром примирения враждующих сторон", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В разъяснении говорится, что по поручению Владимира Путина центр совместно с сирийскими властями начинает операцию по немедленному выводу из Восточной Гуты мирного населения, а также эвакуацию больных и раненых. Для этого, как отметил Шойгу, с 27 февраля ежедневно в период с 9 до 14 часов в районах населенных пунктов Дума и Арбил (Арбин) вводятся "гуманитарные паузы". На это время сирийские правительственные войска прекратят наносить удары по террористам.
Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Для граждан распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Организованы звуковещание и рассылка смс.
В послании Шойгу особо подчеркивает, что "одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке".
В воскресенье СБ ООН единогласно одобрил резолюцию 2401, которая предусматривает введение на всей территории Сирии режима прекращения огня сроком на 30 дней.
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