Шойгу отправил де Мистуре разъяснение по Сирии

Шойгу направил де Мистуре разъяснение по Восточной Гуте и Ракке

"Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу по дипломатическим каналам направлено разъяснение специальному представителю генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре о комплексе мероприятий, проводимых по поручению президента России российским Центром примирения враждующих сторон", — говорится в сообщении российского военного ведомства. Де Мистура в понедельник заявлял, что хочет получить больше информации о предложениях Шойгу по различным сирийским темам.

В разъяснении говорится, что по поручению Владимира Путина центр совместно с сирийскими властями начинает операцию по немедленному выводу из Восточной Гуты мирного населения, а также эвакуацию больных и раненых. Для этого, как отметил Шойгу, с 27 февраля ежедневно в период с 9 до 14 часов в районах населенных пунктов Дума и Арбил (Арбин) вводятся "гуманитарные паузы". На это время сирийские правительственные войска прекратят наносить удары по террористам.

Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Для граждан распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Организованы звуковещание и рассылка смс.

В послании Шойгу особо подчеркивает, что "одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке".