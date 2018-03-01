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Раскрыта роль Украины в возможной войне США с РФ
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Раскрыта роль Украины в возможной войне США с Россией 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».
«Родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они (украинцы — прим. «Ленты.ру») будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием», — считает Сивков.
По его словам, «сценарий войны НАТО с Россией уже реализуется», а в случае его успеха Китай и Япония «введут войска в Восточную Сибирь, на Сахалин и Курилы, частью аннексировав их или создав там марионеточные квазигосударства».
В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы.
В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также России, считает Сивков, следует создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».
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