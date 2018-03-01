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Китай построит атомный авианосец
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СМИ: Китай планирует построить атомный авианосец к 2025 году 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Китай рассчитывает построить собственный авианосец с атомной силовой установкой к 2025 году. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на Китайскую корпорацию судостроительной промышленности (China Shipbuilding Industry Corporation).
Это первое подтверждение того, что госкорпорация ведет разработку технологий для создания атомных авианосцев. До настоящего времени она построила два "плавучих аэродрома", но с традиционными силовыми установками. Первый был выполнен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины. В апреле прошлого года на воду был спущен второй корабль подобного типа, но уже полностью сооруженный в Китае. В эксплуатацию он может быть введен уже в этом году.
Судостроительная корпорация также подтвердила, что ведет работы над созданием нового типа атомной подлодки, где будут внедряться новейшие технологии искусственного интеллекта. "Китайские инженеры имеют опыт оснащения подводных лодок атомными реакторами, однако, чтобы использовать их на крупногабаритных кораблях, потребуется еще много исследовательских работ", — цитирует газета базирующегося в Пекине военного аналитика Ли Цзе. Кроме того, по его словам, ученым предстоит решить различные вопросы, связанные с хранением радиоактивных материалов и обеспечением безопасности. В целом специалист считает, что эти технические сложности удастся преодолеть к 2025 году.
По сообщениям гонконгской печати, Китай в прошлом году начал строительство на судоверфи в Шанхае своего третьего авианосца, который будет оснащен сверхсовременной электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов. По прогнозам военных экспертов, к 2030 году Китай намерен обладать уже четырьмя авианосными группами.
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