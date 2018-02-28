Зачем США один украинский танк

Военный эксперт объяснил покупку США одного украинского танка

«Один танк американцы купили точно так же, как покупали по одной единице предыдущие модификации советских изделий: один самолет, один танк, одну ракету. Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных) и так далее», — объяснил Мураховский. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснил, зачем украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот».

Хотя основа танка «Оплот» — хорошо известная советская машина Т-64, американцы интересовались всеми ее дальнейшими модификациями. Точно так же они покупали, например, танк Т-80УД и другие единицы бронетехники, отметил эксперт.

Ранее в среду стало известно, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот». На Украине выражали надежду, что это может означать интерес американской стороны к военно-техническому сотрудничеству.