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Зачем США один украинский танк
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Военный эксперт объяснил покупку США одного украинского танка 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснил, зачем украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот».
«Один танк американцы купили точно так же, как покупали по одной единице предыдущие модификации советских изделий: один самолет, один танк, одну ракету. Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных) и так далее», — объяснил Мураховский.
Хотя основа танка «Оплот» — хорошо известная советская машина Т-64, американцы интересовались всеми ее дальнейшими модификациями. Точно так же они покупали, например, танк Т-80УД и другие единицы бронетехники, отметил эксперт.
Ранее в среду стало известно, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот». На Украине выражали надежду, что это может означать интерес американской стороны к военно-техническому сотрудничеству.
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