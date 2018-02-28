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США превратили районы Сирии в «черные дыры»
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В Минобороны оценили ситуацию в подконтрольных союзникам США районах Сирии 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Тяжелая ситуация для мирного населения Сирии наблюдается в районах, которые контролирует коалиция США и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Сегодня наиболее тяжелая ситуация для мирного населения Сирии сложилась в тех районах, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции. После громких заявлений об освобождении от ИГИЛ* эти районы превратились в "черные дыры", ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей", — заявил генерал.
Он добавил, что для ликвидации тяжелой гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Эт-Танфе требуется срочное принятие мер со стороны международных гуманитарных организаций, а мирное население Сирии не может и не должно бесконечно оставаться заложником бессмысленных геополитических игр Вашингтона.
* Запрещенная в России террористическая организация
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