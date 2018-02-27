США впечатлила новая боевая машина России

Америку впечатлила новая боевая машина России

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" — один из самых интересных образцов новейшего вооружения, поступающего на вооружение армии России. Минобороны РФ заказало 12 "Терминаторов" для испытаний в войсках и это первый случай, когда российские вооруженные силы получили средство для подавления пехоты с тяжелым бронированием.

Работа над машинами поддержки танков начались после анализа опыта войны в Афганистане и были активизированы после кампании на Северном Кавказе. Эти операции показали необходимость защиты танков от мобильных и чрезвычайно опасных угроз типа гранатометчиков или противотанковых ракетных комплексов. В Афганистане БМП-2 эффективно работали в паре с ЗСУ "Шилка", подавлявшей пехоту противника и разносившей в пыль легкие укрытия. В 1984 году академия бронетанковых войск выдала первые чертежи гибрида легкого танка и БМП, способного перевозить пехоту и поддерживать ее огнем. Позже от идеи десанта отказались, а прообразом нынешнего "Терминатора" стала машина с индексом "Объект 781".

— Несмотря на то, что в технической документации она первоначально именовалась "горным танком", на деле "Объект 781" явился продолжателем концепции многобашенных "сухопутных линкоров", созданных в СССР в 30-е годы, — пишет обозреватель американского военного издания The National Interest Чарльз Гао.

— "Объект 781" мог одновременно вести огонь по шести целям — это больше, чем у нынешнего "Терминатора"! Конечно, 30-миллиметровые пушки не были стабилизированы, да и ракеты на современной БМПТ более мощные, — заметил Гао. Машина на базе Т-72 имела два расположенных рядом боевых модуля, в каждом имелась 30-миллиметровая автоматическая пушка и спаренный с нею 7,62-мм пулемет ПКТ. В нишах над гусеницами располагались еще пара ПКТ и автоматических гранатометов. Два пулемета защищали "горный танк" с флангов и сзади. На правом модуле крепились пусковые установки двух противотанковых ракет "Конкурс". Экипаж машины состоял из семи человек.

Вариант БМПТ "Терминатор" для российской армии создан на базе танка Т-90А (есть и вариант на Т-72 — такие машины служат, например, в армии Казахстана). Взамен башни установлен боевой модуль со спаренной 30-миллиметровой пушкой и четырьмя дальнобойными ПТУР "Атака". Над гусеницами установлена пара автоматических гранатометов, есть и пулемет — все тот же ПКТ. Управление оружием сведено в общую автоматизированную систему и дублировано: помимо оператора, вести огонь может и командир машины. Экипаж состоит из пяти человек, "Терминатор" способен поражать четыре цели одновременно.

По уровню защиты БМПТ превосходит Т-90 — благодаря круговому применению динамической защиты "Реликт". Весь боекомплект вынесен за пределы забронированного объема, а система электромагнитной защиты дистанционно уничтожает противотанковые мины и фугасы с радио— и магнитными взрывателями.

А "Объект 781" в серию не пошел. Единственный собранный образец украшает выставку бронетехники в нижнем Тагиле. Там его уже прозвали "дедушкой "Терминатора".