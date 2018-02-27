Трансгендер впервые вступил в армию США

Контракт с армией США впервые подписал трансгендер. Об этом заявил представитель Пентагона Дэвид Истберн, сообщает Reuters

В конце прошлого года министерство обороны США объявило, что начинает принимать новобранцев-трансгендеров, но это первый случай подписания контракта с армией. Истберн отметил, что солдат еще не начал базовую подготовку.