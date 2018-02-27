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Трансгендер впервые вступил в армию США
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Трансгендер впервые вступил в армию США 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Контракт с армией США впервые подписал трансгендер. Об этом заявил представитель Пентагона Дэвид Истберн, сообщает Reuters.
В конце прошлого года министерство обороны США объявило, что начинает принимать новобранцев-трансгендеров, но это первый случай подписания контракта с армией. Истберн отметил, что солдат еще не начал базовую подготовку.
В июле 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о запрете трансгендерам служить в вооруженных силах. Федеральные судьи в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсаде выпустили постановления, блокирующие запрет Трампа. Пентагон разработал специальный циркуляр, где подробно описано, как должны служить трансгендеры. В нем, в том числе, указывается, какое нижнее белье они должны носить.
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