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Названа «серьезная проблема» американской армии
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NI назвал «серьезную проблему» американской армии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Shakh Aivazov
Американская армия чрезмерно зависима от элитных подразделений, пишет National Interest.
По данным издания, многие военачальники сетуют на то, что чрезмерный авторитет "морских котиков" (Navy SEAL), "зеленых беретов" и рейнджеров (Силы специального назначения США и элитное подразделение глубинной разведки соответственно — Прим.ред.) подрывает значимость других армейских подразделений.
Иногда эти подразделения, которые считаются "самыми лучшими" в США, вынуждены выполнять задачи, не входящие в сферу их компетенции, что снижает их способность выполнять операции, за которые они напрямую отвечают.
Эксперты напоминают, что в США есть различные виды вооруженных сил, которые должны заниматься военной деятельностью в рамках своей компетенции. Например, базовое подразделение "зеленых беретов", команда "А" (A-Team), состоящая из 12 человек, как подчеркивает издание, не способна в одиночку остановить танковое подразделение. Лучшим оружием против такого противника являются собственные танки.
В связи с этим NI призывает Пентагон пересмотреть подход к использованию вооруженных сил. В частности, главенствующим критерием в выборе подразделения должен стать уровень подготовки к решению определенных военных задач, а не "популярность".
"США необходимо вернуться к концепции использования всех доступных военных возможностей, применять нужное подразделение в каждом конкретном случае. Сейчас настал идеальный момент для этого", — пишет NI.
Издание резюмирует, что глава Пентагона Джеймс Мэттис — подходящий лидер для разрешения этой проблемы в американской армии.
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