Названа «серьезная проблема» американской армии

NI назвал «серьезную проблему» американской армии

Американская армия чрезмерно зависима от элитных подразделений, пишет National Interest.

По данным издания, многие военачальники сетуют на то, что чрезмерный авторитет "морских котиков" (Navy SEAL), "зеленых беретов" и рейнджеров (Силы специального назначения США и элитное подразделение глубинной разведки соответственно — Прим.ред.) подрывает значимость других армейских подразделений.

Иногда эти подразделения, которые считаются "самыми лучшими" в США, вынуждены выполнять задачи, не входящие в сферу их компетенции, что снижает их способность выполнять операции, за которые они напрямую отвечают.

Эксперты напоминают, что в США есть различные виды вооруженных сил, которые должны заниматься военной деятельностью в рамках своей компетенции. Например, базовое подразделение "зеленых беретов", команда "А" (A-Team), состоящая из 12 человек, как подчеркивает издание, не способна в одиночку остановить танковое подразделение. Лучшим оружием против такого противника являются собственные танки.

"США необходимо вернуться к концепции использования всех доступных военных возможностей, применять нужное подразделение в каждом конкретном случае. Сейчас настал идеальный момент для этого", — пишет NI. В связи с этим NI призывает Пентагон пересмотреть подход к использованию вооруженных сил. В частности, главенствующим критерием в выборе подразделения должен стать уровень подготовки к решению определенных военных задач, а не "популярность".