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Оружейный полигон появился у берегов Крыма
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У берегов Крыма будут тестировать торпеды 

Рамблер 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Во второй половине 2018 года Минобороны РФ начнет испытания ракет и торпедного оружия в районе Феодосии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военное ведомство.
Для испытаний Черноморский флот получил судно «Виктор Чероков». Газета называет его «морской лабораторией» для тестирования образцов минно-торпедного оружия, средств гидроакустического подавления и роботизированных систем. В комплект корабля входит механизм, позволяющий поднять со дна части разорвавшихся снарядов.
Испытания пройдут на участке побережья с «уникальными гидрологическими свойствами» в районе ушедшего под воду потухшего вулкана. Там образовался сложный ландшафт с большими глубинами.
На этом участке уже проводятся учения кораблей и подлодок, а также боевые стрельбы.
Опрошенные «Известиями» специалисты заявили, что российскому флоту необходим полигон в незамерзающей морской акватории. Военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что в СССР полигон «Феодосия» был главной площадкой, где проводили испытания вооружений флота. Он добавил, что существует полигон в Белом море, но из-за климата использовать его круглогодично нельзя, а похожие объекты Балтийского моря «просматриваются соседями из стран НАТО».
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