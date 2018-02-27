Оружейный полигон появился у берегов Крыма

У берегов Крыма будут тестировать торпеды

Во второй половине 2018 года Минобороны РФ начнет испытания ракет и торпедного оружия в районе Феодосии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Для испытаний Черноморский флот получил судно «Виктор Чероков». Газета называет его «морской лабораторией» для тестирования образцов минно-торпедного оружия, средств гидроакустического подавления и роботизированных систем. В комплект корабля входит механизм, позволяющий поднять со дна части разорвавшихся снарядов.

Испытания пройдут на участке побережья с «уникальными гидрологическими свойствами» в районе ушедшего под воду потухшего вулкана. Там образовался сложный ландшафт с большими глубинами.

На этом участке уже проводятся учения кораблей и подлодок, а также боевые стрельбы.