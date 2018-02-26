Тест: Что вы знаете о «Буратино»?

Президент Владимир Путин подписал новую госпрограмму вооружений. Проект скорректирован на основании вводных, полученных в Сирии, где было задействовано более 200 типов вооружений и техники.

К борьбе с террористами в Арабской Республике привлечена, в частности, тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино», напугавшая Запад. Немецкие СМИ назвали ее самым страшным оружием России в Сирии, отметив, что от «Буратино» невозможно спастись даже в подземных укреплениях.

А что вы знаете о системе «Буратино»? Проверьте себя — пройдите тест.