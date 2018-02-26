Первый канал выдал кадры из игры за военное досье

Первый канал выдал кадры из компьютерной игры за военное досье из Сирии

Сцены из шутера Arma 3 с подписью «Досье. Сирия» появились в выпуске программы «Воскресное время» 25 февраля. На это обратили внимание пользователи ресурса Pikabu.

«Он неделю провел в тылу боевиков под Пальмирой», — прокомментировал запись из шутера ведущий. Короткие кадры геймплея компьютерной игры появились в сюжете под названием «Честь имею. О подвигах больших и малых». Они сопровождали повествование о подвиге Александра Прохоренко , погибшего при выполнении боевого задания в Сирии и посмертно удостоенного звания Герой России. Как следует из сюжета, старший лейтенант в марте 2016 года наводил на цели отечественные самолеты в Сирии.

«Этот кадр там вообще не нужен, он мелькает долю секунды, не несет никакого смысла. Зачем его туда вставили? Может, это скрытое послание от сотрудников Первого канала? Типа: "Нас заставляют это делать, помогите!"?» — предположили юзеры Pikabu. Пользователи сети высказали недоумение по поводу подобного контента на центральном телевидении.

На ресурсе TJournal один из комментаторов выложил другой скрин из шутера с подписью «Стали доступны и фотографии непосредственных участников сражений».

Итоговый выпуск «Воскресного времени» под общим названием «День защитника Отечества — истории тех, для кого слова "долг" и "честь" дороже собственной жизни» вышел 25 февраля. Сюжет «Честь имею. О подвигах больших и малых» представлял собой повествование о военнослужащих, удостоенных государственных наград.