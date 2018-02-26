Оценены последствия ядерного удара КНДР по Токио

NI спрогнозировал последствия северокорейского ядерного удара по Токио

Специалисты издания National Interest оценили возможные последствия ядерного удара КНДР по токийской агломерации. При анализе эксперты применяли специальную программу Nukemap, разработанную в Технологическом институте Стивенса.

Издание приводит короткую историческую справку и отмечает, что Корейский полуостров был оккупирован японскими войсками в период с 1940 по 1945 годы. Эти события негативно отразились на отношениях двух государств и привели к росту антагонизма между Японией и КНДР, образованной в 1948 году. Другой проблемой во взаимоотношениях двух государств является исторически сложившаяся ось Токио-Вашингтон-Сеул, которая активно противодействует политике Северной Кореи в регионе.

Несмотря на эти факторы, Япония остается лишь второстепенным актором для КНДР, в качестве действующего противника которой выступают США. NI подчеркивает, что Япония интересует Северную Корею преимущественно в контексте размещения на японских островах американских баз. Эксперты выражают уверенность, что эти военные объекты США могут играть ключевую роль в случае возникновения конфликта на Корейском полуострове, поэтому первоочередной целью северокорейских военных станут эти американские базы. В частности, эксперты выражают уверенность в нанесении удара по военному объекту США "Йокота", который располагается менее чем в 50 километрах от Токио. При таком сценарии погибнут около 13 тысяч человек, еще 45 тысяч пострадают. Однако ядерные осадки, как полагают специалисты, не достигнут японской столицы.

Куда страшнее будет ядерный удар по правительственным структурам в токийском районе Касумигасэки, который унесет жизни более 24 тысяч человек, еще около 91 тысячи пострадают. Однако самым разрушительным будет удар по Министерству обороны Японии в Синдзюку. По подсчетам специалистов, жертвами подобной атаки станут порядка 57 тысяч человек и еще 128 тысяч пострадают. Радиоактивный осадок от этого удара, как подчеркивают эксперты, станет самым разрушительным и затронет самые густонаселенные районы Токио.

При этом аналитики отметили несколько факторов, которые могут повлиять на число жертв и пострадавших от ядерного удара по японской столице. С одной стороны, транспортная система в Токио может служить временным убежищем в экстренных случаях. С другой стороны, равнинный характер местности может привести к слепоте и другим проблемам со зрением у свидетелей световой вспышки ядерного взрыва.

В целом издание отмечает, что в результате многочисленного ядерного удара по японской столице погибнут десятки тысяч человек, еще миллионы человек пострадают. Эксперты утверждают, что такой сценарий приведет к колоссальным разрушениям, которых не видел Токио со времен Второй мировой войны.

По мнению специалистов, подобные оценки возможных последствий являются напоминанием об огромной мощности ядерного оружия и демонстрируют необходимость в полном отказе от подобного вида вооружений.