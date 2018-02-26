НАТО отказалось от военного сотрудничества с РФ

Россия и НАТО прекратили сотрудничество по военной линии

По словам дипломата, Москва не уходит от диалога, однако со стороны Североатлантического альянса существует препятствие: НАТО «усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы».

«Но [НАТО] не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии», — сказал он. Грушко подчеркнул, что руководители альянса нередко говорят о необходимости деэскалации, выступают за предотвращение «опасных военных инцидентов» и против «неправильного прочтения намерений другого».

Грушко добавил, что подготовка к Совету Россия–НАТО остановлена. Последняя встреча Совета прошла в июле 2017 года. При этом источник «Известий» в альянсе заявил, что в НАТО готовы провести мероприятие без нового постпреда России, заменив его на «временного поверенного».

Проблемой остается повестка встречи, отмечает газета. Источник издания в российских дипломатических кругах рассказал, что сторонам необходимо обсудить международный терроризм, ситуацию в Сирии и Афганистане, украинский кризис, «военную прозрачность» и снижение рисков в отношениях РФ и НАТО.