НАТО отказалось от военного сотрудничества с РФ

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил о прекращении сотрудничества РФ и НАТО «в сферах общих интересов». Об этом пишут «Известия».
По словам дипломата, Москва не уходит от диалога, однако со стороны Североатлантического альянса существует препятствие: НАТО «усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы».
Грушко подчеркнул, что руководители альянса нередко говорят о необходимости деэскалации, выступают за предотвращение «опасных военных инцидентов» и против «неправильного прочтения намерений другого».
«Но [НАТО] не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии», — сказал он.
Грушко добавил, что подготовка к Совету Россия–НАТО остановлена. Последняя встреча Совета прошла в июле 2017 года. При этом источник «Известий» в альянсе заявил, что в НАТО готовы провести мероприятие без нового постпреда России, заменив его на «временного поверенного».
Проблемой остается повестка встречи, отмечает газета. Источник издания в российских дипломатических кругах рассказал, что сторонам необходимо обсудить международный терроризм, ситуацию в Сирии и Афганистане, украинский кризис, «военную прозрачность» и снижение рисков в отношениях РФ и НАТО.
В январе этого года президент России Владимир Путин освободил Грушко от должности постпреда РФ при НАТО в Брюсселе. Нового постоянного представителя до сих пор не назначили. СМИ писали, что Россия может понизить уровень своего представительства при НАТО из-за отсутствия у альянса «настроя на конструктивный диалог».