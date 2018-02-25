В России создают самолет с лазерным оружием

В России намерены активно использовать наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов», — сказал источник.

Пока будущее комплекса не определено, Минобороны РФ предстоит решить этот вопрос. Предполагается, что позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД (тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, который является модернизированной версией самолета Ил-76МД).

«На текущем этапе работы завершены», — сказал источник.

В 2016 году стало известно, что в России планируют создать лазерный комплекс, способный подавлять с самолета разведывательные средства даже в космосе.