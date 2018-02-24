Ещё
Британский флот неспособен сопровождать российские корабли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ уличили британский флот в неспособности сопровождать российские корабли 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: Sasha Krotov
Британские ВМС подверглись критике за то, что российские военные корабли, проходившие через Ла-Манш, сопровождались вертолетом и патрульным кораблем. Об этом пишет The Telegraph.
"Александр Отраковский" вошел в Ла-Манш
По мнению экспертов, которых цитирует издание, отсутствие у британского флота фрегата для сопровождения российских кораблей ставит под вопрос способность Королевских ВМС реагировать на потенциальные угрозы. В статье отмечается, что к подобной ситуации привели сокращения военного бюджета.
"Менее пяти лет назад в ВМС Британии заявили, что патрульные корабли не подходят для этих задач. Вопрос — что изменилось с тех пор?" — цитирует The Telegraph шотландского политика Люка Шкипера.
Представитель минобороны Великобритании, комментируя ситуацию, заявил, что у королевского флота есть один фрегат, который используется по необходимости.
Ранее сообщалось, что российский конвой в Ла-Манше состоял из большого десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня". Для их сопровождения Британия направила сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat.
"Александр Отраковский" в течение пяти месяцев действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Его возвращение на базу в Североморске ожидается в первой половине марта.
РИА Новости: последние новости
Угрозы нет: в Пентагоне прокомментировали сообщения о Су-57 в Сирии В Эстонии объяснили, зачем привезли американский ЗРК Patriot Новая Армия России: какими видит народ своих защитников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снимок постаревшей Высоцкой вызвал оторопь25
Волочкова опубликовала провокационное фото80
«Взрывчатка дороже»: офицер высмеял идею взорвать «Украину»27
Россия встретила беглого бизнесмена арестом240
Известный шансонье убит в Москве143
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
Сын Ротару раскрыл тайну
Шоу-бизнес
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение