Израильская разведка обнаружила Су-57 в Сирии

Израильская разведка обнаружила места базирования Су-57 в Сирии

Израильский спутник сфотографировал место стоянки российских новейших истребителей Су-57 на военной базе Хмеймим в Сирии. Об этом пишет газета Haaretz

Компания-оператор спутника EROS-B, iSi, выявила две боевые машины, стоящие неподалеку от взлетно-посадочной полосы базы. Утверждается, что это первые снимки, полностью подтверждающие прибытие этих самолетов на Ближний восток.

По информации разведки, Су-57 все еще функционируют не полностью, и, вероятно, Сирия станет местом их «обкатки».

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет обладает малой заметностью для систем противника, имеет высокую живучесть и маневренность, способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа. По своим характеристикам он стоит на равных с американским истребителем-бомбардировщиком F-35.

По состоянию на октябрь 2017 года израильские ВВС располагали семью самолетами семейства F-35, при этом одна из машин находилась на ремонте якобы по причине столкновения в воздухе с двумя птицами в ходе тренировочного полета. Однако данный инцидент совпал с новостями об обстреле сирийскими ПВО неопознанной авиагруппы, вторгшейся со стороны Израиля.

В феврале Россия усилила авиагруппировку в Сирии, перебросив в республику четыре истребителя Су-35С и четыре новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.

Источники «Коммерсанта» объясняли, что самолеты прибыли в Хмеймим в рамках программы испытания систем вооружения.