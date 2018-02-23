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Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии
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Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Alex Beltyukov / Wikimedia
США не рассматривают российские истребители пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон, сообщают РИА Новости.
«Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим их должным образом», — заявил Пахон. При этом добавил, что развертывание новых самолетов противоречило бы заявлениям России об уменьшении своего контингента.
О прибытии самолетов Су-57 в Сирию стало известно в ночь на 22 февраля. Как объяснили источники в органах военного управления России, машины были отправлены в рамках программы испытания систем вооружения.
Отправка самолетов уже вызвала бурную дискуссию в западных СМИ и среди иностранных военных экспертов.
Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет обладает малой заметностью для систем противника, имеет высокую живучесть и маневренность, способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа.
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